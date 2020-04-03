عكرمة صبري يطالب الاحتلال بالافراج عن الاسرى في ظل انتشار كورونا

دعا رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المعدي، خاصةً أن السجون تعتبر من الأماكن الخصبة لانتقال الفيروس المعدي سواء من السجانين وضباط التحقيق وانعدام الظروف الصحية في ظل الاكتظاظ في السجون وعدم توفر البيئة الآمنة للسرى نتيجة انعدام التهوية والطعام الصحي.

ودعا صبري إلى التكاثف والتعاضد والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الوباء، وحث على دفع الزكاة إلى المحتاجين والفقراء في ظل تفشي الوباء والبطالة، كما أشاد بجهود القطاع الطبي والمسعفين والمتطوعين في خدمة مصابي فيروس كورونا.