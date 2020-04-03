ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر

عكرمة صبري يطالب الاحتلال بالافراج عن الاسرى في ظل انتشار كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:58 - 03 ابريل 2020
رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري
جوال
مشاركة

دعا رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المعدي، خاصةً أن السجون تعتبر من الأماكن الخصبة لانتقال الفيروس المعدي سواء من السجانين وضباط التحقيق وانعدام الظروف الصحية في ظل الاكتظاظ في السجون وعدم توفر البيئة الآمنة للسرى نتيجة انعدام التهوية والطعام الصحي.

ودعا صبري إلى التكاثف والتعاضد والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الوباء، وحث على دفع الزكاة إلى المحتاجين والفقراء في ظل تفشي الوباء والبطالة، كما أشاد بجهود القطاع الطبي والمسعفين والمتطوعين في خدمة مصابي فيروس كورونا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات