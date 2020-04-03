حماس تجدد دعوتها للسعودية باعتقال المعتقلين الفلسطينيين لديها

جددت حركة حماس، اليوم الجمعة، دعوتها للسلطات السعودية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها، وخاصة المعتقل محمد الخضري، الذي يزيد عمره عن الثمانين عاماً ويعاني من عدة أمراض، بعد انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ودعا رئيس الدائرة الإعلامية في "حماس" بالخارج، رأفت مرة، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح الخضري الذي يصادف اليوم مرور عام على اعتقاله، حيث كان يدير العلاقة بين حماس والسعودية. ورفاقه، لأن عمره يزيد عن الثمانين عاماً ويعاني من عدة أمراض.

وقال "نراهن على صوت العقل والحكمة لدى المسؤولين في السعودية لإنهاء هذا الملف بشكل عاجل وقبل حلول شهر رمضان المبارك. من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".