ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس تجدد دعوتها للسعودية باعتقال المعتقلين الفلسطينيين لديها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:08 - 03 ابريل 2020
القيادي في حركة حماس محمد الخضري القيادي في حركة حماس محمد الخضري
جوال
مشاركة

جددت حركة حماس، اليوم الجمعة، دعوتها للسلطات السعودية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها، وخاصة المعتقل محمد الخضري، الذي يزيد عمره عن الثمانين عاماً ويعاني من عدة أمراض، بعد انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ودعا رئيس الدائرة الإعلامية في "حماس" بالخارج، رأفت مرة، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح الخضري الذي يصادف اليوم مرور عام على اعتقاله، حيث كان يدير العلاقة بين حماس والسعودية. ورفاقه، لأن عمره يزيد عن الثمانين عاماً ويعاني من عدة أمراض.

وقال "نراهن على صوت العقل والحكمة لدى المسؤولين في السعودية لإنهاء هذا الملف بشكل عاجل وقبل حلول شهر رمضان المبارك. من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

الأكثر مشاهدة

متعلقات