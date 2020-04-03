مالية غزة تعلن عن خفض أسعار المحروقات والغاز

أعلنت وزارة المالية في غزة صباح الجمعة، عن أسعار جديدة للمحروقات والغاز عن أبريل/نيسان الجاري.

وذكرت المالية أنّ بنزين 95 يبلغ سعره 4.81 شيقل، والسولار 4.59 شيقل، والكيروسين يبلغ سعره 4.59 شيقل.

وشهدت هذه الأسعار انخفاضًا جديدًا عن ما أعلن عنه أمس بخصوص تسعيرة المحروقات والغاز في القطاع للشهر الحالي.

كما ذكرت أنّ اسطوانة غاز 5 كيلو يبلغ سعرها 24 شيقلًا، والاسطوانة 12 كيلو يبلغ سعرها 57 شيقلًا، والاسطوانة 48 كيلو يبلغ سعرها 228 شيقلًا.

ودعت المالية أصحاب المحطات والموزعين إلى العمل وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للبترول، واتّخاذ كافة التدابير الواجبة لتحقيق ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.