حكومة الاحتلال تناقش الإجراءات الصارمة ضد فيروس كورونا

عقد رئيس حكومة الاحتلال المؤقت، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مناقشات حول الوضع في مدينة بني براك، التي تم الإعلان عنها "منطقة محظورة"، وتقرر أن يتولى الجيش المسؤولية عن تقديم المساعدات المدنية لبلدية المدينة "كي تمارس مسؤوليتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستعرض وزير داخلية الاحتلال الاسرائيلي، أرييه درعي، خلال النقاشات توصيته بتقديم مساعدات للمدينة، التي تعتبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا، إلى جانب توصية مشابهة قدمها رئيس أركان الجيش ، أفيف كوخافي.

وفرضت شرطة الاحتلال صباح الجمعة، إغلاقا كاملا على مدينة "بني براك" الحريدية وسط الكيان الاسرائيلي، بعدما أقرت الحكومة، مساء أمس، بها اجراءات صارمة بشأن حركة الاسرائيليين بين المدن والأحياء من أجل منع انتشار فيروس كورونا، والإعلان عنها "مناطق محظورة".

وانتشر عناصر الشرطة على جميع مداخل ومخارج مدينة بني براك، ونصبوا الحواجز، بعد الإعلان عن المدينة "منطقة محظورة".

ويتوقع الإعلان لاحقا عن "مناطق محظورة" في بلدة إلعاد ومستوطنتي "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت" ومدينة بيت شيمش، وجميعها مناطق مأهولة بالحريديين.