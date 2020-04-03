القفزات والكمامة هل تشكلان وقاية من فيروس كورونا ؟

صرح الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يارزفيتش أن الكمامات الطبية لا يمكن وحدها أن تكون ضمانا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وغير مطلوب من الأشخاص الأصحاء ارتداؤها كونها تمنح مرتديها إحساسا مزيفا بالحماية.

وأكد يارزفيتش، على ضرورة استخدام الكممات الطبية فقط للمصابين، مضيفا: "استخدام الكمامات الطبية يمنح إحساسا مزيفا لمستخدمها بالوقاية من فيروس كورونا، لأنه يتجاهل أمورا أخرى كغسيل اليدين". وفقاً لوكالة اسبوتنك".

وأضاف: "يجب استخدامه مع تدابير أخرى، و إذا كنت لا تعرف كيفية ارتداء القناع سوف تلمس وجهك اكثر من المعتاد".

وأشار إلى أن الأطباء والممرضين في جميع أنحاء العالم يجب أن يمتلكوا قبل كل شيء بكميات كافية جميع المعدات الوقائية اللازمة، بما في ذلك الأقنعة ونظارات السلامة والقفازات، ويمكن تحقيق ذلك، بما في ذلك عن طريق الحد من عمليات الشراء الجماعي لهذه المواد من قبل المواطنين العاديين.

هل تمنع القفازات انتقال العدوى

وقال اختصاصي الأمراض المعدية لي سنوان، عضو مجموعة الخبراء التابعة للجنة الدولة لجمهورية الصين الشعبية لا يجب ارتداء القفزات الطبية في الخارج، مؤكد على ضرورة ارتدائها من قبل الطواقم الطبية فقط، حاثاً المواطنين على استمرار غسل الأيدي بالصابون.

وفقا للخبراء الصينيين، ينتقل الفيروس عن طريق قطرات محمولة جوا من مسافة 1-2 متر، وكذلك عن طريق الاتصال - من خلال لمس الأيدي القذرة للعيون.