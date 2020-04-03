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أمريكيون يعلنون عن أول تجارب لقاح فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:09 - 03 ابريل 2020
جهاز فحص كورونا في المانيا جهاز فحص كورونا في المانيا
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أعلن أطباء أمريكيون عن نتائج أول تجارب للقاح مضاد لفيروس كورونا ما قبل السريرية، مستفيدين من تجربة مكافحة فيروس SARS وفيروس MERS.

وقالت أستاذة في جامعة بيتسبرغ، أحد مؤلفي الدراسة، أندرية غومباتو: " أن مرضي SARS وفيروس MERS من أقارب SARS-CoV-2، وأظهرت دراستهم أن أحد بروتينات غشاءهم، بروتين S ، مهم لتشكيل استجابة مناعية. يمكننا القول إننا عرفنا مسبقًا كيفية التعامل مع الفيروس الجديد". بحسب ما نشرت مجلة EBioMedicine النتائج.

وأضافت، أنه أثناء التجارب على فئران المختبر، كان من الممكن إثبات أن اللقاح المحتمل، عند تناوله، يساهم في تطوير الــأجسام المضادة لفيروس SARS-CoV-2، والتي يجب أن تكون كافية لتحييد الفيروس.

ومنذ تصنيف الفيروس على أنه وباء عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، والدول تتخذ إجراءات وقائية لوقف تفشي الفيروس، فيما لم يتوصل العلماء حتى الآن على مضاد للفيروس.

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