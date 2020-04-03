مصر ترد على العديد من الشائعات حول فيروس كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا في مصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدرا للعدوى. وأوضح في بيان له ردود على بعض الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المركز في بيان له اليوم الجمعة، أنه لا يتم حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وإنما يتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونفى المركز ما تردد من أن منظمة الصحة العالمية أنهت عملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكدا أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، مشيدة بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وأوضح أنه لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن، مضيفا أنه لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

كما نفى تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، موضحاً أن المستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد عن عدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، وأنه يتم متابعة كافة العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، وذلك لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.