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الشوا: نجحنا في إدخال خمسين مليون شيكل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:33 - 03 ابريل 2020
عملية الشيكل عملية الشيكل
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صرح معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، أن جهود سلطة النقد نجحت في إدخال خمسين مليون شيكل إلى قطاع غزة لتكون في متناول فروع المصارف العاملة في القطاع بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف معالي المحافظ أن سلطة النقد حرصت على منع حدوث أي مشكلة في السيولة في ظل ازدياد الطلب على الشيكل مؤخرا بسبب حالة الطوارئ ونفقات الأسر الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وصرف رواتب موظفي القطاع العام، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن سلطة النقد تعمل بين فترة وأخرى على إدخال ما يلزم من العملات الثلاث المتداولة إلى قطاع غزة، بما في ذلك العملات المعدنية (الفكة) من مختلف الفئات، واستبدال التالف من العملات الورقية.

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