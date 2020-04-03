بنك فلسطين يطلق حملة تشجيعية للخدمات لإلكترونية بجائزة يومية قيمتها 1000 شيكل

أطلق بنك فلسطين حملة كبيرة لتشجيع عملائه على استخدام الخدمات الإلكترونية بدلاً من زيارة الفروع في ظل حالة الطوارئ التي تسود البلاد. وتمنح الحملة مستخدمي تطبيق بنكي جائزة يومية قيمتها 1000 شيكل، فيما سيتبرع البنك بقيمة شيكل واحد لكل عملية أو حركة يتم تنفيذها عبر تطبيق بنكي لدعم جهود الحكومة ووزارة الصحة بمكافحة تفشي مرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا.

من ناحيته قال السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين بأن هذه الحملة تأتي تزامناً مع إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق بنكي والذي تم تصميمه ليشمل مجموعة كبيرة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجات عملائنا اليومية. مضيفاُ بأن تطبيق "بنكي" هو تطبيق آمن وشامل يلبي حاجة العملاء دون تحمل مشقة السفر والحضور لزيارة البنك. مضيفاً بـأن الحملة تعزز من جهود التوعية والحفاظ على السلامة العامة بالبقاء في البيوت والإحتشاد لوجود مخاطر عالية تبعاً لتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهات المختصة.

من جانبه، أوضح السيد ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين، بأن البنك اتخذ مجموعة من الخطوات خلال فترة الطوارئ للتسهيل على العملاء، حيث قام البنك برفع سقوف الحوالات لتصل بحدها الأقصى إلى 10,000 دولار. ورفع سقف السحب والايداع في الصرافات الآلية الى 4,000 دولار يومياً. فضلاً عن تمديد صلاحية البطاقات التي يصدرها والمنتهية خلال شهر آذار لمدة ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها. هذا بالإضافة الى إطلاقه حملة لتعزيز المعرفة بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك وهي خدمات تلبي جزءاً كبيراً من احتياجات العميل، وقد تم انتاج مجموعة من فيديوهات توعوية حول طرق الإستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وقال حمايل بأن البنك عمل على مضاعفة النقاط التي يحصل عليها العميل جراء الحركات التي ينفذها عبر تطبيق بنكي وضمن برنامج بوينتكم، لتصبح 50 نقطة بدلاً من 25 كجزء من الحملة لنشر ثقافة استخدام الخدمات الإلكترونية. وتتميز الحملة الجديد (حملة بنكي من بيتي) بأنها تشمل جميع عملاء البنك المشتركين بتطبيق بنكي الحاليين والجدد، في حين أنه كلما زادت عدد الحركات المنفذة من خلال التطبيق تزداد فرص الفوز بالجائزة اليومية. كما ويمكن للعملاء معرفة عدد النقاط المجمعه من خلال تطبيق بنكي، والتي تمكنهم من استبدالها بمبالغ مالية أو شراء احتياجاتهم من محلات السوبر ماركت ونقاط البيع اللكترونية المنتشرة في مختلف المتاجر المتعددة.

أما عن النقاط التي يحصل عليها العميل، فقد أوضح حمايل بأنه وبمجرد تحميل تطبيق بنكي والدخول لأول مرة يحصل العميل على 1000 نقطة، ويحصل على 50 نقطة كلما قام بطلب دفتر شيكات، أو القيام بعمل حوالة، أو التحويل لحسابات أخرى، أو إجراء عملية دفع لصديق، أو شحن البطاقات، أو تسديد فواتير. في حين أنه وبمجرد تسجيل الدخول للتطبيق ولمرة واحدة شهرياً فيحصل على 50 نقطة. كما أقر البنك تخفيضات على عمولات مجموعة من الخدمات المصرفية بمقدار 35% في حال طلبها العميل الكترونياً.

وتأتي هذه الجهود جنباً إلى جنب مع الخطوات التي اتخذها البنك عبر تطوير مجموعة من قنوات للتواصل مع العملاء وتقديم الخدمات دون الحاجة للتنقل من مكان لآخر، ومن بينها خدمة (IVR) البنك الناطق، وخدمة USSD لإجراء المعاملات البنكية لأجهزة الموبايل غير الذكية، وفتح قناة رسمية للتواصل مع العملاء عبر تطبيق WhatsApp. بالإضافة الى مركز استعلامات بنك فلسطين الذي يتيح للعملاء عبر الاتصال على الرقم 1700150150 لطلب أو إالغاء أي خدمة أو للاستعلام عن أي حركة.