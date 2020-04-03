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وزير الصحة الأردني: أعراض الإصابة بفيروس كورونا قد تظهر بعد 27 يوماً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:04 - 03 ابريل 2020
وزير الصحة الاردني وزير الصحة الاردني
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قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد، قد تظهر عليه الأعراض بعد 27 يوماً وليس 14 يوماً، لذلك قد تمتد فترة حضانة الفيروس من يوم إلى 14 يوما، لكنها قد تمتد لـ 24 يوما.

وأضاف جابر في تغريدة له حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: " تم رصد حالات عالمياً ظهرت فيها الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".

وتابع: "من الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله قبل ظهور الأعراض". وشدد على أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن وصل إلى 299 حالة .

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