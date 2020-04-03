تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action على نايل سات وعرب سات الجديد 2020

تردد قناة MBC Action نايل سات

تحتل قناة إم بي سي أكشن موقع متميز بين خريطة قنوات mbc التي تقدم أفضل أفلام الأكشن التي يفضلها الكثيرين ويتابعها عبر القناة، وظهر البحث كثيراً عن تردد القناة على الإنترنت، لذلك نقدمها لكم من خلال هذا الموقع، كثر البحث عن تردد قناة mbc أكشن على مواقع الإنترنت المختلفة خاصة مع بدايات العام الجديد وتغير الترددات وخريطة البرامج التي تقوم بها القنوات وسوف نقدم لكم التردد الجديد والثابت الذي قامت القناة بالإعلان عنه

تردد قناة mbc اكشن 2020

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 11559 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD

تردد قناة MBC Action نايل سات

تتميز قناة إم بي سي بتقديم البرامج والأفلام والمسلسلات التي تتميز بالأكشن والإثارة وهي واحدة من أهم قنوات mbc السعودية التي تقدم المحتوى المتميز الذي يهم قطاع كبير وخاصة الشباب مثل برنامج توب جير Top gear الذي يقدم الجديد في عالم السيارات بكل أنواعها وهو ما يهم قطاع كبير من محبي السيارات ومغامراتها.

كما تقدم قناة إم بي سي على مدار اليوم بدون انقطاع، وبجودة عالية hd حيث تعمل القناة بدون تشفير على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في جميع أنحاء الوطن العربي. منذ تم إطلاق القناة عام 2007 وهي تقدم لكل متابعيها الذين حصدت منهم الملايين في فترة قصيرة كل ما يتميز بالإثارة سواء في اختيار البرامج مثل برامج المصارعة الحرة، والملاكمة، والسباقات المختلفة التي تجذب قطاع كبير من الشباب، أو الأفلام والمسلسلات التي تتميز بتنوعها سواء كانت هندية أوانجليزية وكلها تتمتع بنوع من الإثارة والأكشن وتحرص القناة على تقديم أبطال هذه الأفلام التي يحبها ويعشقها الجمهور من أشهر أبطال الحركة والأكشن الأمريكية.