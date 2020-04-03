ما حكاية فيديو استماع ترامب وزوجته للقرآن الكريم لرفع وباء فيروس كورونا؟!

حظي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب وهو جالس بجانب زوجته على مقعد وسط حضور في قاعة خلال احتفال رسميّ، فيما تُسمع تلاوة آية من سورة الحُجُرات تليها ترجمة باللغة الإنكليزيّة.

وقد شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مع الإشارة من قبلهم إلى أن مقطع الفيديو جاء بعد انتشار فيروس كورونا

وجاء في النصّ المرافق للمنشور الذي نشرته وسائل التواصل الاجتماعي:

"في الكونغرس الأمريكي تمت قراءة آيات من القرآن الكريم بنيّة التخلص من مرض كورونا".

وحظي الفيديو بأكثر من 16 ألف مشاركة عبر هذه الصفحة إضافة إلى آلاف المشاركات عبر صفحات أخرى.

إلا أن موقع وكالة "أ ف ب" ذكر أن هذا الفيديو يعود لعام 2017 أثناء حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتفال بعد تنصيبه، تتلى فيه صلوات من مختلف الديانات.