ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف الإسرائيليين بسبب كورونا ومخاوف كبيرة من قادم الأيام

ارتفعتْ حصيلة الوفيات لدى الاحتلال الإسرائيلي بسبب تفشي فيروس كورونا إلى 37 شخصاً، فيما وصلت اعداد الإصابات لـ 7030، منهم 95 بالتنفس الاصطناعي الكامل.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الحالات الحرجة من اجمالي الإصابات وصلت الى 95، بينما تعافى 357 من اجمال العدد 79 منهم في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة.

ووافقت وزارة الصحة لأول مرة على اجراء تجارب في دواء لمعالجة فيروس كورونا، ويستخدم هذا الدواء حتى الآن لمعالجة المصابين بحمى النيل الغربي، وفقا لما كشفته الإذاعة الإسرائيلية.

وسيباشر الأطباء في مستشفى معياني اهيشوعا في مدينة بني براك تجربة هذا الدواء خلال اليومين القادمين علما بان هناك 25 مريضا بفيروس كورونا في هذا المستشفى 8 منهم في حالة خطيرة وسيكون هؤلاء أول من يتناول هذا العقار التجريبي الذي يرجح أن يعالج الالتهاب الذي يسببه فيروس كورونا في الرئتين، وهذه أول مرة تتم فيها تجربة هذا العقار في العالم لمعالجة كورونا.

وسيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل السكان المسنين بشكل جماعي من مدينة بني براك التي شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. وسيتم نقل نحو 4500 شخص ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها.

وتقدر وزارة الصحة أن ما يصل إلى 38 % من سكان بني براك البالغ عددهم 200 ألف مصابون بفيروس كورونا وأن المدينة قد تشكل قريبا ما يصل إلى 30 % من اجمالي الحالات على مستوى البلاد.