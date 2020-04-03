ايران: سنواجه أي حماقة أمريكية بردٍ شديد وحازم ونتابع تحركاتهم في المنطقة

حذرت الجمهورية الإيرانية الإسلامية اليوم الجمعة، واشنطن من مغبة ارتكاب أي حماقة تجاهها، مشددة على أنها تتابع التحركات الأمريكية لحظة بلحظة.

وقال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "إن إيران تراقب التحركات الأمريكية وتتابعها لحظة بلحظة"، موضحاً أن طهران ليس لها أي علاقة عن استهداف القواعد الامريكية في العراق.

وحول التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة قال باقري "إذا كان لدى أمريكا أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا فستواجه أشد ردود الأفعال" بحسب وكالة تسنيم.

وأضاف أن المنظومات الدفاعية الإيرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.

أما بالنسبة لاستهداف القواعد الأمريكية في العراق، أكد باقري أن ذلك كان ردا طبيعيا من الشعب العراقي والمقاومة على اغتيال سليماني والمهندس.

وأضاف أن إيران ليس لديها أية علاقة بالهجمات على القواعد الأمريكية في العراق، وأن ما يزعمه الأمريكيون حول صلة إيران "محض أكاذيب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.