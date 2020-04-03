غيتس يضع 3 نقاط للتخلص النهائي من فيروس كورونا

تنبأ الملياردير الأميركي بيل غيتس قبل سنوات عدة بجائحة فيروسية تهدد العالم اجمع، تتمثل بانتقال الفيروس من شخصٍ لشخصٍ، ومع دقة تنبؤاته وقوة توقعاته يضع غيتس اليوم خطة من 3 نقاط، من أجل التصدي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تخطى عدد الإصابات فيها 200 ألف، والوفيات 5 آلاف شخص حتى اللحظة.

وأوضح غيتس أن خطته جاءت استنادا إلى مشاورات وتوصيات من خبراء ومختصين يعملون في مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، التي تمول حاليا بحثا للمساهمة في إيجاد علاج لمرضى فيروس كورونا.

الإغلاق الكامل

دعا غيتس جميع الولايات إلى اتباع نهج وطني موحد في التعامل مع الفيروس، مؤكدا على ضرورة الإغلاق الكامل للبلاد، وألا يترك المجال في ذلك لحكام الولايات، واصفا عدم الالتزام بالإغلاق بأنه "كارثة".

أولويات الفحص

وطالب غيتس الإدارة الأميركية بتسريع وتيرة الفحص من أجل الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، مع تحديد الأولويات بهذا الخصوص، بحيث يتم البدء بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من الوباء.

تضافر جهود تطوير لقاحات

ونصح غيتس في مقاله بالاستفادة من البيانات المتوفرة حاليا عن فيروس كورونا، من أجل إنتاج أدوية وتطوير لقاحات بمكافحة الفيروس القاتل، قائلا إن ذلك يحتاج إلى تضافر كل الجهود على المستوى الوطني.