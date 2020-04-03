احصائيات جائحة كورونا أولاً بأول.. 50 ألف وفاة ومليون إصابة

واصل فيروس كورونا (covid_19) تفشيه وانتشاره في جميع دول العالم، ليصل عدد الوفيات 53,238 حالة وفاة، بينما بلغ فاق عدد المصابين 1,016,408 اصابة، لكن الأخبار الجيدة أن عدد المتعافين 213,133 حالة حول العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية

وفيما يلي استعراض لآخر تطورات وباء كورونا حول العالم:

كورونا فلسطين:

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء امس الخميس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما في فلسطين لمواجهة خطر فيروس "كورونا".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 158 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل وزارة الصحة 21 حالة جديدة، إلى جانب تعافي ثلاث حالات في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة شفاء 3 حالات من الإصابة بفيروس كورونا، لينخفض عدد المصابين إلى تسع حالات.

كورونا الاحتلال:

ارتفعت في إسرائيل حصيلة الإصابات الاجمالية الى 6857 جراء تفشي فيروس كورونا المستجد فيما سجلت 36 حالة وفاة.

وأضافت وزارة الصحة الاسرائيلية ان 87 شخصا يتنفسون اصطناعيا والحالات الحرجة وصلت إلى 108، والاصابات المتوسطة ارتفعت الى 126.

كورونا الولايات المتحدة الامريكية:

الولايات المتحدة الأميركية سجلت وفاة 1169 وفاة خلال 24 ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجد، بحسب جامعة "جونز هوبكنز".

ومع 1169 حالة وفاة بين الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة، التي يتم تحديثها باستمرار.

كورونا السعودية:

- أعلنت الداخلية السعودية، الجمعة، تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم.

- المكسيك تسجل 1510 حالات إصابة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة.

- الصين تعلن 4 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد وتسجل 31 إصابة جديدة.

- أعلنت وزارة الصحة المغربية زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا لتصل إلى 708 حالات، وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الضحايا إلى 44 شخصا.

- البنتاغون: تسجيل 900 إصابة في الجيش الأميركي ووصول إجمالي الإصابات من العاملين في وزارة الدفاع إلى 1638 شخصا.

- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات.

- تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر.

- ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا لنحو 5400 شخص بعد ضم وفيات دور الرعاية للإحصاء.

- وزارة الصحة في الإمارات تعلن تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- عدد إصابات كورونا في الجزائر يصل إلى 986، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

- مسؤول في وزارة الصحة السودانية: سجلنا 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

- البرلمان الإيراني يعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة السورية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 حالة.

- العراق سجل 44 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا.