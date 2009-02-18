هآرتس: « تل أبيب » وافقت بالفعل على تهدئة بغزة لكن نتائج الانتخابات غيّرت موقفها

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية:" إن إسرائيل أبلغت مصر بالفعل موافقتها على التهدئة لمدة عام ونصف العام"، مشيرةً إلى أنه سبق لعاموس جلعاد إبلاغ رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان رسمياً بموافقة إسرائيل على المقترح المصري بشأن التهدئة.

وفي مقال للمعلقان الإسرائيليان افي سخاروف وعاموس هارئيل نشراه أوضحا أن التراجع الإسرائيلي يرجع إلى الانتخابات الإسرائيلية التي أدت إلى إضعاف مكانة وزير الحرب أيهود باراك الذي يعتبر أكثر المتحمسين لاتفاق التهدئة، إثر الهزيمة التي مني بها حزب "العمل"، بعدما احتل المكان الرابع بعد "كاديما" و"الليكود" و"إسرائيل بيتنا".

وأشار الاثنان إلى أن مكانة باراك تهاوت في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، في الوقت الذي أصبح فيه رئيس الوزراء المستقيل أيهود أولمرت أكثر قرباً من موقف ليفني التي تعارض بشدة التوصل لاتفاق التهدئة.