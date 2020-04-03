طالع طقس فلسطين اليوم وتوقعات الحالة الجوية خلال 24 ساعة

توقع طقس فلسطين ان يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء مستقرة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة قليلاً في الجبال ومعتدلة الى دافئة في المناطق السهلية والساحلية، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً خصوصاً في الجبال

أما يوم غدٍ السبت، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتتواجد في السماء سحب عالية خصوصاً في النصف الثاني من النهار ، وتتأثر البلاد بأجواء خماسينية بحيث تزداد نسبة الغبار في الأجواء ، وتكون الأجواء شديدة الدفء في معظم المناطق ، وفي ساعات الليل يزداد تأثر البلاد بالأجواء الخماسينية وترتفع مستويات الغبار تدريجياً مع أجواء حارة نسبياً تستمر ليلاً ، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية جافة مع هبات نشطة خصوصاً في الليل.

ويطرأ الاحد المقبل ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني حراري وجاف بحيث تكون الأجواء حارة نسبياً في الجبال وحارة في باقي المناطق مع سماء غائمة كلياً ، وتكون الأجواء سديمية ومغبرة في كافة المناطق ، كما قد تتأثر المناطق الجنوبية بعاصفة رملية

اما الاثنين، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تكون الاجواء مائلة للبرودة في الجبال ومعتدلة في باقي المناطق السهلية والساحلية ودافئة في الأغوار، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام.