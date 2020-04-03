البرش يعلن تعافي 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في غزة

أعلن وكيل وزارة الصحة بغزة د. يوسف أبو الريش، مساء اليوم الخميس، أن ثلاثة حالات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد تعافت من المرض.

وأوضح أبو الريش، أن ثلاث حالات من بين المصابين الـ12 تماثلت الشفاء، مبيّنًا أن باقي الحالات أوضاعها الصحية مستقرة.

ومن جانبه، أكدت وزارة الصحة بغزة، أن المختبر المركزي التابع لها، أتم مساء اليوم، فحص 194 عينة مخبرية وجميع نتائجها كانت (سلبية)، أي غير مصابة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، قد أكد في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن الطواقم الطبية تتابع صحياً 1864 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي ,من بينهم 1108 حالة مرضية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات ضمن إجراءاتها الوقائية.

وأشار القدرة، إلى أن الوزارة فحصت 845 عينة كانت في معظها سلبية وساهمت في اكتشاف الحالات المصابة دون ظهور الاعراض عليها مما يؤكد سلامة الاجراءات الاحترازية المتخذة في تحصين المجتمع.