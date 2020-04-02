توضح مهم من الهيئة الفلسطينية بغزة بشأن فتح المطاعم والكافيهات

أكدت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بغزة، اليوم الخميس، أنه لا يزال القطاع السياحي في القطاع مغلق أبوابه،وذلك ضمن الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة، أنه تم العدول عن خبر فتح المطاعم والكفيهات بالقطاع، وما زال قرار الاغلاق قائم حتى إشعار آخر.

وشدّد أن الهيئة ملتزمة بقرارات من شانها تخدم مجتمعنا وصحته، ودعت الله عز وجل بأن يزيح هذه الغمة وشعبنا في صحة وعافية.

وكانت الحكومة في غزة قد أعلنت الشهر الماضي، إغلاق الصالات والمقاهي والمساجد، في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه بين السكان.