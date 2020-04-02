تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العالم المليون مصاب

تجاوز عدد الإصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، مساء اليوم الخميس، المليون إصابة، وفق أحدث الإحصاءات العالمية.

وأكدت الإحصاءات، وصول اعداد مصابي كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) لمليون و115 إصابة في 207 بلدًا، معظمهم في أوروبا والولايات المتحدة والصين وإيران، وذلك منذُ ظهور أول إصابة في الصين بشهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت أن 211 ألفًا و352 حالة تماثلت الشفاء من الفيروس، فيما تسبب كورونا بوفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أمس السبت، أن فيروس كورونا العالمي يعتبر أكبر تحدي يواجه دول العالم، منذً انتهاء الحرب العالمية الثانية، قبل 75 عامًا.