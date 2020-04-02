ملحم يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تسجيل إصابة جديدة في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضح ملحم في بيان له، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 161 إصابة.

وبيّن أن الإصابة تعود لرجل ستيني، كان قد خالط عاملين في (إسرائيل)، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أخذت عينات نحو 50 من المخالطين له.

وقال ملحم :"إنه تم وضع المصاب في الحجر الصحي بمشفى هوغو تشافير شمال شرق رام الله".

وفي السياق، ذكر الناطق بأن الأطباء بدأت بسحب عينات لنحو 250 من العاملين في مسلخ الدجاج الموبوء في منطقة "عطرون في القدس المحتلة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.