اشتيه: تقليص ساعات السماح بالحركة في محافظات الضفة لوقاية من "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الخميس، تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع محافظات الضفة المحتلة، في إطار الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اشتيه خلال اجتماع مع قاده الأجهزة الأمنية، ان حركة المواطنين ستنحصر ما بين الساعة 10 صباحا و5 مساءً، مبينَا أنه سيتم إغلاق جميع المحال التجارية بعد الساعة الخامسة باستثناء الصيدليات؟

وأشار إلى ان الإجراءات الجديدة لا تشمل محافظتي بيت لحم والخليل اللتان تشهدان إجراءات أكثر تشديدًا، وهما الأكثر اعدادًا بالإصابات بالفيروس.

وقال:"إن الحكومة الفلسطينية طالبت الاحتلال إجراء فحوصات للعمّال قبل عودتهم، أو تنظيم عودتهم بالتدريج في مجموعات لضمان فحصهم والسيطرة على خطر كورونا".

يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أعلن اليوم الخميس، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 161 حالة، منها حالة وفاة لسيدة.