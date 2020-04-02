منتدى الصيدلي الفلسطيني يناشد الكوادر الصحية لمواجهة "كورونا"

ناشد منتدى الصيدلي الفلسطيني، اليوم الخميس، الكوادر الصحية والجهات المعنية بضرورة تعزيز الجهود في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وطالب المنتدى الصيدلي في بيان له بمناسبة يوم الصيدلي العربي، بضرورة توحيد نقابة صيادلة فلسطين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون جسماً نقابياً قوياً يمثل الكل الصيدلاني ويدافع عن حقوقه وواجباته.

ودعا البيان، الصيادلة والشركات الدوائية الفلسطينية والعربية إلى الوقوف بجانب شعوبهم -كما عهدناهم- والانحياز إليهم وعدم الاحتكار واستغلال الأزمة الراهنة للتصدي للفيروس.

وثمّن المنتدى، دور الصيادلة في نشر الوعي الصحي في المجتمع من أجل المساهمة في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وفي مقدمتها فايروس "كورونا".

وشدّد على ضرورة اتحاد الصيادلة العرب كافة الجهود الصيدلانية في الوطن العربي، مطالبًا الصيادلة الفلسطينيين بكثافة العمل لمواجهة الوباء، ومن أجل واقع مهني أفضل.

وتمنى المنتدى، أن تعود علينا هذه الذكرى العام المقبل، وجميع أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية يتمتعون بوافر الصحة والسلامة، وأن نحتفي بهذا اليوم في مقرنا الدائم بمدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية 161 حالة.