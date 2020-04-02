السنوار يهدد الاحتلال بقطع النفس على 6 ملايين مستوطن إذا منع إدخال اجهزة التنفس للقطاع

هدد رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيجعل نحو 6 ملايين مستوطن في كافة المدن المحتلة مقطوعو النفس، وأنه سنأخذ من العدو ما يلزم "خاوة"، "إذا وجدنا أهلنا في القطاع محتاجين لأجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزمات طبية".

وقال السنوار في لقاء حوار تفاعلي على قناة الأقصى المحلية :"إننا لن ننظر إلى مواطنينا وهم تخرج ارواحهم حال انتشر الفيروس، وأنه سيجعل 6 مليون مستوطن تخرج ارواحهم بضربات المقاومة الفلسطينية".

وأضاف أن وزير حرب الاحتلال نفتالي بينت وغيره سيعرف كيف نؤدبه وامثاله، إذا منع إدخال المساعدات الطبية وأجهزة التنفس على قطاع غزة.

وأكد السنوار، أنه تم وضع خطة طوارئ لو تم اكتشاف حالات فيروس كورونا داخل قطاع غزة، منها فرض حظر التجوال، أن الحكومة جاهزة للسيناريو الأسوأ، موضحًا أنه تم جمع أجهزة تنفس والعمل على توفير المزيد.

وبين أن وزارتي الصحة والداخلية نجحت في محاصرة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا داخل مراكز الحجر الصحي.

واعلن عن شفاء أحد رجال الأمن المحجورين في مستشفى الحجر عند معبر رفح من فيروس كورونا، مشيرًا إلى انه خلال ساعات الليل ستصدر نتائج اثنين آخرين.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تعاون مع وزارتي الصحة والداخلية لتنفيذ حجر صحي في رفح وتم تجهيز54 غرفة خلال 48 ساعة بكلفة 130 ألف دولار.

وأشار السنوار، إلى ان الحكومة في غزة شرعت في بحث الإجراءات الخاصة بتفادي دخول فيروس كورونا إلى غزة منذ 5 فبراير الماضي.

وشدّد على أنه لا داعي لفرض حظر التجوال وتقسيم المدن، لأنه لا يوجد إصابات خارج مراكز الحجر الصحي.

كما وأكد أن إمكانية السيطرة على كورونا في القطاع ممكنة لقلة المنافذ الموجودة فيه، موضحًا أن وزارة الصحة والداخلية تعقم كافة البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة على المعابر للوقاية من كورونا.

كما وأوضح أن إجراءات الحجر الالزامي مطبق للعائدين من الدول الموبوءة او الذين تظهر عليهم اعراض الإصابة، مبينًا أن الداخلية أخذت قرار الفرض الصحي الإلزامي بعد ان تبين مخالفة بعض العائدين للتعليمات، مؤكدًا أن وزارة الصحة والاطباء والممرضين والفنيين مثلو حط الدفاع الأول عن شعبنا.

ولفت إلى أن هناك انخفاض كبير في اعداد المسافرين عبر معبر رفح وحاجز إيرز منذُ مارس، مؤكدًا أنه لا يمكن إغلاق قطاع غزة بشكل كامل لان ذلك تجرد من الإنسانية، حيثُ يوجد نحو 400 مريض سرطان في قطاع غزة يتعالجون في الخارج ولا يمكن منع سفرهم.

كما وأشار إلى ان صحة رام الله أرسلت إلى قطاع غزة 2 (كتات) فيهم 193 فحص إلى جانب 1500 جمع عينات بقيمة 4 آلاف دولار، مؤكدًا أن تلك الكميات لا تكفي احتياجات القطاع، موضحًا ان الغرف الفندقية في غزة تحتوي على 700 سرير وهو عدد قليل للحجر الصحي.

يتبع...