نادي الأسير يطالب المنظمات الدولية بمتابعة الاسرى المحجورين في سجن "عوفر" الاسرائيلي

طالب نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بضرورة متابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين التسعة المحجورين في سجن "عوفر" الإسرائيلي، بسبب فيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على سلامتهم الصحية.

وأوضح نادي الأسير ان حجر قوات الاحتلال للأسرى جاءت بعد احتجاج الاسرى في قسم (14) في سجن "عوفر" أمس والذي يقبع فيه نحو36 اسيرًا فلسطينيَا. حيث ارجعوا وجبات الطعام لإدارة السجن، وذلك رفضًا لمماطلة الاحتلال المستمرة في أخد العينات للتأكد على صحتهم.

وأشار إلى أن إدارة السجن قدمت تعهداً بسحب عينات من الاسرى التسعة المحجورين، يوم الأحد القادم، بعد مخالطهم اسير محرر مصاب بكورونا.

وقال نادي الأسير :"إنه لا يثق بتصريحات إدارة سجون الاحتلال حول الأوضاع الصحية للأسرى"، مضيقةً أن ان الامر يستدعي تدخل دولي عاجل للاطلاع على نتائج العينات للأسرى.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برام الله إبراهيم ملحم، أمس الأربعاء، إصابة أسير محرر من بلدة بيتونيا بفيروس كورونا المستجد، عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي سراحه.