ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الدولة، بنسبة 24%، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، أن عدد الوفيات وصلت إلى 2921 حالة، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 50 ألف حالة وفاة، حال عدم التزام البريطانيون بالحجر المنزلي.

وذكرت أنها اجرت فحوصات طبية لحوالي 163194 شخصًا، إذ اظهرت نتائج 33718 إيجابية، اي مصابة بالفيروس، و2921 حالة وفاة.

وحذر وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، من ان الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجين، بشأن ارتفاع اعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وكانت الحكومة البريطانية المحافظة تعهدت في وقت سابق، بزيادة اختبارات الفحوصات الطبية لمرضى كوفيد-19، وجاء ذلك على رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

يشار إلى ان لندن قد أعلنت بداية شهر مارس الماضي، رفع حالة الطوارئ للمستوى الأعلى لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع وفيات كورونا في العالم، أكثر من 49 ألف حالة، واصابة اكثر من 994 ألف في أكثر من 170 بلدًا.