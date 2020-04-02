أصغر ضحية فيروس كورونا في العالم.. وفاة رضيع 6 أشهر في الولايات المتحدة!

توفي رضيع يبلغ من العمر حوالي (6 أشهر) في ولاية كونيتيكت الأميركية جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، ليصبح بذلك أصغر ضحايا الفيروس الفتاك.

وأعلن حاكم ولاية كونيتيكت نيد لامونت أنّ "الفحوص أكّدت مساء أمس أن الرضيع كان مصاباً بكوفيد-19.

وعبرَ لامونت عن حزنه الشديد جراء وفاة الرضيع، قائلاً: "إن الرضيع المتوفى هو أصغر الأشخاص سنّاً في العالم، الذين يموتون من مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19، إنه لشيء محزن للغاية".

وكان الرضيع أدخل في نهاية المستشفى الأسبوع الماضي لكنّ جهود الأطباء لإنعاشه باءت بالفشل.

وكانت سلطات ولاية إيلينوي أعلنت، السبت، وفاة رضيع عمره تسعة أشهر من جرّاء الفيروس. وهذا الطفل الذي توفي في شيكاغو كان لغاية الآن أصغر ضحية معروفة لكوفيد-19 في الولايات المتحدة.