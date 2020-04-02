الصحة بغزة: حالة المصابين بكورونا مستقرة ومطمئنة

أكد مركز الاعلام والمعلومات الحكومي لواجهة فيروس كورونا المستجد، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية شددت إجراءاتها الاحترازية اليومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على كافة المستويات في قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، الطواقم الطبية تتابع صحياً 1864 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي ,من بينهم 1108 حالة مرضية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات ضمن إجراءاتها الوقائية.

وقال القدرة، إن الوزارة فحصت 845 عينة كانت في معظها سلبية وساهمت في اكتشاف الحالات المصابة دون ظهور الاعراض عليها مما يؤكد سلامة الاجراءات الاحترازية المتخذة في تحصين المجتمع.

وطمئن الأهالي في قطاع غزة ان الحالة الصحية للحالات ال 12 المصابة بفيروس كورونا في مستشفى العزل مطمئنة ومستقرة.

وشدد القدرة، أن المتطلبات الصحية لمواجهة فيروس كورونا تتجاوز إمكانياتنا المحدودة مع استمرار الحصار الاسرائيلي مما يتطلب تحركاً دولياً فاعلاً لتوفير 23 مليون دولار لدعم احتياجاتنا الطارئة.

وطالب وزارة الصحة، الجهات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها في تعزيز الارصدة الدوائية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوزام المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا وقطع غيار الاجهزة الطبية.

وأشار إلى أن الوزارة، بحاجة عاجلة الى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أكد على ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة واقتصار التحرك للضرورة القصوى وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر.