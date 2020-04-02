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ممن أصيبوا بفيروس كورونا

ممثلة كويتية تثير ضجة واسعة بعد مطالبتها بطرد الوافدين

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 18:08 - 02 ابريل 2020
حياة الفهد ممثلة كويتية حياة الفهد ممثلة كويتية
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شن نشطاء التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الممثلة الكويتية حياة الفهد بعدما طالبت بترحيل الوافدين إلى بلادهم بسبب تفشي فيروس كورونا في الكويت.

وتحججت حياة الفهد بأن الكويت لا تحتمل وجود الوافدين في ظل أزمة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، وقالت: "الوافدين يؤدون إلى دمار الكويت واحتكار السلع"، واصفة إياهم بـ"تجار الإقامات".

وأضافت الممثلة الكويتية على فضائية "إي تي في": "الأمير صباح الصباح "غير مقصر"، لكن من تحته من المسؤولين هم سبب تردي الأوضاع، وتغول المقيمين"، متابعة قولها: "خلاص ملّينا، الحين لو نمرض ما في مستشفيات، ديارهم ما تبيهم وحنا نبتلش فيهم، ما في قانون دولي يقول بالأزمات المفروض الناس تطلع".

وأكدت الممثلة الكويتية حياة الفهد في تصريح أخر، أنها لم تكن عنصرية، وأن تكدس الوافدين والمخالفين مرعب وفوق طاقة الدولة.

وأثارت تصريحات الممثلة الكويتية غضبًا واسعًا عبر نشطاء التواصل الاجتماعي حيث اكد النشطاء على عنصرية حياة الفهد في التعامل مع الوافدين.

العديد من النشطاء أكد أن حديث الفهد لا يمثل الكويتيين، وأن الوافدين قد أسهموا في بناء الكويت، في جميع المهن.

واستنكر النشطاء الكويتيون ما طالبت به حياة الفهد بالاستغناء عن الوافدين وعدم صرف علاج لهم في هذه الجائحة العالمية.

وطالب النشطاء بمحاسبة المسؤولين عن عدم كفاية الأسرة في المستشفيات والتي اشتكت منها الفهد، ومحاسبة وزارة التجارة على نقص البضائع الأساسية لا محاسبة الوافدين، قائلين إنه يجب محاسبة المقيم المخالف قبل المطالبة بمحاسبة الوافدين.

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