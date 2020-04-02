قطر تمويل تشغيل 100 كادر طبي في غزة

أعلن السفير محمد العمادي ، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، عن تمويل تشغيل 100 كادر طبي من الأطباء والممرضين في قطاع غزة على بند التشغيل المؤقت ولمدة ستة أشهر.

ويأتي التمويل القطري لسد العجز الذي تعانيه المشافي والمراكز الصحية في القطاع لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح السفير العمادي أن عملية تشغيل الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين في القطاع ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد العمادي أن المشروع يهدف لإسناد طواقم وزارة الصحة في القطاع، مبينا انه يأتي ضمن منحة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتوفير المتطلبات الصحية لمواجهة فايروس "كورونا" المستجد، لاسيما انها تعمل بموارد وامكانيات محدودة.