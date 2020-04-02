جامعة الأزهر بغزة تفتح أبوابها بشكل جزئي لانجاز المعاملات الضرورية

تفتح جامعة الأزهر بغزة، غذا الاحد 5/420200استثنائياً بشكل جزئي للشؤون الأكاديمية وعمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل والدائرة المالية، لانجاز المعاملات الضرورية، من الساعة (10صباحا- 1ظهرا).

وقالت الجامعة، في تصريح مقتضب اليوم الخميس، إن التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 بناءً على نظام التقسيط المعتمد، وفتح التسجيل للفصل الأول 2019/2020 بتسديد رسوم 6 ساعات فقط.

وأوضحت أن معايير التقييم لأعمال الفصل الحالي تكون فقط من خلال الواجبات/ أو التقارير/ أو أبحاث/ على أن تكون متعلقة بالمساق وتحسب العلامة من 50% من العلامة النهائية.

ولفتت أنه ستتم عملية التقييم ورصد الدرجات فقط للطلبة المسجلين والمسددين رسومهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020، مبينة ان معايير التقييم الواردة أعلاه يتم تطبيقها على الطلبة المسجلين للساعات المكتبية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

‌وأشارت الجامعة، إلى أنه بإمكان الطلبة تسديد رسومهم الدراسية عبر الدائرة المالية، في الجامعة أو من خلال نظام Pal Pay.