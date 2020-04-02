هل ستلغي السعودية موسم الحج في ظل تفشي كورونا؟

دعت المملكة العربية السعودية التريث هذا العام قبل بدء ترتيبات موسم الحج سواء للداخل أو الخارج، حتى وضوح الرؤية، لاسيما مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، إن "المملكة قلقة بشأن سلامة الحجاج، وحث الناس على "التريث قبل إبرام عقود الحج".

وقال بنتن في تصريحات تلفزيونية: "السعودية مستعدة بشكل كامل لخدمة الحجاج والمعتمرين".

وأضاف: "لكن في ظل الظروف الحالية، نحن نتحدث عن جائحة عالمية، جائحة نسأل الله السلامة منها، وتحرص المملكة على الحفاظ على صحة المسلمين والمواطنين".

واوضح انه لذلك تم الطلب من المسلمين في جميع دول العالم التريث قبل إبرام أي حتى تتضح الرؤية، مشيرا الى ان وزارتي الحج والصحة تجريان أعمال تفتيش للفنادق التي تستخدم حاليا لإيواء المعتمرين الذين كانوا يؤدون العُمرة قبل تعليقها، ثم أُمروا بالعزل الذاتي أو الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

ولفت انه سيجري تعويض الأشخاص الذين اشتروا تأشيرات عُمرة، ولم يتمكنوا من استخدامها.

في السياق قال، محمد سعد، عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية، إن هناك 3 أشهر فاصلة حتى موعد الحج القادم، مبينا ان كل السيناريوهات مطروحة، وتتوقف على مدى انتشار أو انحصار فيروس كورونا في العالم".

يشار الى ان، السعودية، سجلت أمس الأربعاء 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 16 حالة، في حين سجلت 110 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1563 حالة، فيما تماثلت 50 حالة للشفاء.