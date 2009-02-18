ماذا يطبخ الأعداء ؟؟ .. « الكابنيت » يلتئم اليوم لمناقشة خطة للإفراج عن « شاليط »

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

من المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية صباح اليوم لإقرار خطة للإفراج عن الجندي الإسرائيلي المأسور بغزة جلعاد شاليط في إطار اتفاق التهدئة وفتح المعابر.

وأفادت الإذاعة العبرية العامة أنه وفي ختام الجلسة سيحيط رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل أيهود اولمرت الرئيس المصري حسني مبارك علماً بنتائجها.

وكان أولمرت قد أكد أمس عدم حصول أي تغيير على موقف إسرائيل الرافض للتحدث عن إعادة فتح المعابر وإعادة اعمار قطاع غزة قبل الإفراج عن شاليط.

إلى ذلك، أشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيعلن لأول مرة بعد أسر شاليط بعامين ونصف العام استعداده للإفراج عن كبار الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأضافت أن المجلس سيناقش قراراً بلوره الثلاثي أولمرت وباراك وليفني دون الخوض في أسماء الأسرى المنوي إطلاق سراحهم.