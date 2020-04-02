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ارتفاع الاصابات إلى 160

الحكومة: 5 اصابات جديد بفيروس كورونا وسنجري فحصًا لـ 250 عاملًا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:08 - 02 ابريل 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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أعلن المتحدث باسم حكومة رام الله مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قريتي سنجل ودير جرير شمال شرق رام الله، وبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

ووفقًا لبيان المتحدث باسم الحكومة فإن نتائج الفحوصات التي أجريت لـ 35 عينة أظهرت اصابة 5 مواطنين بالفيروس.

وأوضح البيان أن 4 من المصابين هم من العاملين في مسلخ الدجاج "الإسرائيلي" الموبوء في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة، تتراوح أعمارهم بين "30" و"45" عاما، بينما تعود الإصابة الخامسة لسيدة ثلاثينية من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، والتي نقلت إليها العدوى من زوجها العامل في ذلك المسلخ الموبوء.

فيروس كورونا في فلسطين

وجرى نقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي في  بعض فنادق رام الله، ومستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا، ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى"160" إصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجري مساء اليوم  الخميس استلام "250" عاملا من العاملين في مسلخ الدجاج  الموبوء في عطروت  بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، ووزارتي العمل والصحة، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي في فنادق رام الله لأخذ عينات منهم للفحص.

 

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