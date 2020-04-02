تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي: من يرحل يرحل نأتي بأفضل منه 100 مرة

وجه الرئيس الشرفي للنادي الاهلي المصري تركي آل الشيخ، رسالة مهمة إلى جماهير النادي عقب تأكيد رحيل النجم أحمد فتحي من القلعة الحمراء.

وجاء في رسالة آل الشيخ: "حتى لا يبات جمهور الأهلي حزينا من يرحل يرحل، نأتي بأفضل منه 100 مرة"، في اشارة إلى رحيل أحمد فتحي عن الفريق.

وقال آل الشيخ في تغريدته على تويتر: "أنتم تعلمون سبب ابتعادي الفترة الماضية، لكن تلقيت اتصالا اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي محمود الخطيب أوضح لي وجهة نظره وتقبلتها".

وكان الأهلي قد أعلن رسميا أمس الأربعاء عبر موقعه الرسمي عن رحيل لاعبه أحمد فتحي بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.