ميلادينوف يدعو "اسرائيل" والمجتمع الدولي لمساعدة السلطة

دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، "إسرائيل" والمجتمع الدولي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية ماليًا في مواجهة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وناقش ميلادينوف مع وزير المالية في حكومة اشتية، العواقب الاقتصادية الخطيرة بعد تفشي فيروس كورونا في الأراضي المحتلة.

وقال ميلادينوف: "موارد السلطة محدودة في مواجهة الفيروس، لذلك يجب على إسرائيل والمجتمع الدولي مساعدتها".

وأكد أن الأمم المتحدة تدعم جهود حكومة محمد اشتية في التعامل مع التحديات المقبلة لتفشي فيروس كورونا.

وفيات فيروس كورونا في فلسطين

يُشار إلى ان وزارة الصحة الفلسطينية سجلت حتى الآن في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة اصابة 155 شخصًا بفيروس كورونا، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في بيت لحم.

بينما سجلت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، اصابة 6,211 شخص، ووفاة 31 اسرائيليًا.