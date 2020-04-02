سلطة النقد تدعو للاستفادة من "المفتاح الوطني" في ظل كورونا

دعت سلطة النقد، المواطنين للاستفادة من نظام المفتاح الوطني للصرافات الآلية 194، وذلك تزامنا مع بدء صرف رواتب الموظفين العموميي، منعا لحدوث أي تزاحم عند الصرافات الالية حفاظا على صحة المواطنين جراء تفشي فيروس "كورونا".

ويعمل نظام المفتاح الوطني 194 على ربط كافة أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف العاملة في فلسطين ضمن شبكة موحدة، بحيث يُمَكّن كل من يمتلك بطاقة صراف آلي من الاستفادة من خدمات أي صراف آلي قريب منه دون شرط أن يكون الصراف الآلي تابعا للمصرف الذي يملك فيه حسابا بنكيا.

وقالت سلطة النقد، إن البنوك عملت خلال الفترة الحالية على إعفاء مستخدمي نظام المفتاح الوطني 194 من أية رسوم أو عمولات، وذلك تشجيعا للمواطنين على استخدام الصرافات الآلية والبالغ عددها 704 صرافات موزعة في كافة محافظات الوطن، مشيرة إلى ذلك يأتي لإتمام معاملاتهم البنكية دون اللجوء إلى أفرع المصارف.

وطالبت المواطنين إلى استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية في إتمام معاملاتهم المالية، بدلا من استخدام العملة النقدية "الكاش"، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة العامة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأكدت سلطة النقد ضرورة التزام المواطنين بأوقات التحرك المسموحة لهم في كل محافظة، والالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية عند استخدام الصراف الآلي.

وثمنت الأجهزة الأمنية والشرطة والمتطوعين الذين ساهموا في تنظيم عملية السحب أمام الصرافات حرصا على سلامة المواطنين والوقاية من العدوى.