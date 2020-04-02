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الحكم سجن عام كامل على 3 متهمين لمخالفة قرارات الطوارى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:29 - 02 ابريل 2020
تعبيرية تعبيرية
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أصدرت محكمة صلح حلحول، حكمًا بالسجن على ثلاثة متهمين، بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والاجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص لتحقيق غايات اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ.

وقالت المحكمة إن الحكم جاء أيضًا لعرقلة اعمال إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 2 من ذات القانون وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام.

وأضافت أن ذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها النيابة.

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