الحكم سجن عام كامل على 3 متهمين لمخالفة قرارات الطوارى

أصدرت محكمة صلح حلحول، حكمًا بالسجن على ثلاثة متهمين، بتهمتي مخالفة القرارات والتعليمات والتدابير والاجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص لتحقيق غايات اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ.

وقالت المحكمة إن الحكم جاء أيضًا لعرقلة اعمال إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 2 من ذات القانون وحكمت عليهم بالحبس لمدة عام.

وأضافت أن ذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها النيابة.