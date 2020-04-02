الشعبية تتهم حكومة اشتية ببيع الاوهام لشعبنا

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء اليوم الخميس، حكومة رام الله التي يقودها د. محمد اشتية ببيع الأوهام للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بعد صرف 75% فقط من رواتب الموظفين في غزة خلافًا لتصريحات اشتية.

وأكدت الجبهة الشعبية في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن مواقف حكومة اشتية للاستهلاك المحلي فقط وبيع الأوهام لأبناء شعبنا، واستمرارًا لضرب الأهلية السياسية والوطنية للحكومة.

وقالت الشعبية: "إن استمرار حكومة اشتية بسياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد على أساس جغرافي، من خلال إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة 75% في مخالفة صريحة لتصريحات رئيس الحكومة بصرف الرواتب بنسبة 100% لكل الموظفين، وعدم أخذها بعين الاعتبار خطورة الأوضاع الراهنة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع".

وشددت الشعبية على أن استمرار هذا التميز يضرب الأهلية السياسية والوطنية للحكومة، ويضعف من مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا".

وأشارت إلى تصريحات الحكومة بأنها "ستتعامل بمصداقية وعدالة في توزيع مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة الأزمة الراهنة، هي مجرد مواقف للاستهلاك المحلي وبيع الأوهام لشعبنا".

وفي ذات السياق انتقدت الجبهة الشعبية حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه أبناء شعبنا، وتخليها عن مسئولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من المرض".

وأكدت الشعبية، أن عدم اتباع ادارات البنوك أية إجراءات لضمان سلامة الموظفين أثناء صرف الرواتب، يعود بالضرر على جموع هؤلاء الموظفين.