وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد 1884 طن سلع غذائية

سمحت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، باستيراد سلع غذائية متنوعة تقدر بـ 1884 طنا ضمن "الكوتا"، والتي تأتي تلبية لحاجة السوق.

وقالت الوزارة، إن 62 شركة حصلت على موافقة اللجنة، مشيرة إلى أنها ستقوم باستيراد هذه الكميات المعفاة من الجمارك خلال الفترة المقبلة، ما يعزز الامن الغذائي في ظل تفشى فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد، الشهر الماضي، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا، وسمحت بتمديد تقديم الطلبات حتى نهاية الشهر الماضي، ولإعطاء الشركات المهلة الكافية للتقدم بطلباتها.