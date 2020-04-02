فرض الحجر الصحي على ثلاثة توائم في غزة

فرضت وزارة الصحة في غزة، الحجر الصحي على ثلاثة توائم ووالدتهم في المحافظة الوسطى فور عودتهم من مستشفى المقاصد عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، خشية من اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي في أغلب دول العالم.

ويعد فرض الحجر الصحي على التوائم، سابقة هي الأولى من نوعها فهم أصغر المواطنين سنًا في العالم يتم حجرهم خشية من فيروس كورونا المعدي، وذلك ضمن اجراءات السلامة الاحترازية التي تنفذها وزارة الصحة منذ عدة أسابيع.

وكانت التوائم مكثوا في حضانة مستشفى المقاصد لعد الولادة لمدة شهر بسبب انخفاض وزنهم عن المعدل الطبيعي، أقل من 2 كيلو غرام.

وفور وصولهم إلى قطاع غزة تم وضع التوائم ووالدتهم في حجر صحي خشية من اصابتهم بفيروس كورونا المعدي وانتقال الفيروس إلى عائلاتهم.

وأوضح مسؤول الحجر الصحي بالوزارة بالمنطقة الوسطى حسن المبحوح، أن الوزارة تقدم الرعاية الصحية للتوائم على مدار الساعة، وتوفر الأدوية واللوازم الخاصة بهم، مؤكدًا أن التوائم (بنتان وولد) يتمتعون بصحة جيدة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تواصلت مع جهات عدة لتأمين احتياجات التوائم فترة الحجر الصحي التي ستستمر 21 يومًا حتى مغادرتهم.