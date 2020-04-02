الصحة: أوصينًا بشراء أدوية للمحجورين في المراكز الصحية

دعت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، كافة المحجورين بأن يتفهّموا أن تمديد إجراءات الصحي هي لحمايتهم والحفاظ عليهم.

وأوضح وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش، أن فيروس كورونا ما زال حديثًا من حيث خصائصه، والأبحاث حتى اللحظة غير محكّمة، مشيرًا إلى هناك أن معلومات جديدة تظهر كل فترة عن مدة حضانة هذا الفيروس.

وأكد ابو الريش،أن بعض الحالات تم اكتشافها في اليوم الـ14، مضيفًا: "ولنا أن نتخيّل لو خالطت هذه الحالات السكان داخل القطاع".

وبيّن أن بعض الدراسات العلمية تشير إلى أنّ فترة حضانة الفيروس تمتد لأكثر من 14 يومًا.

وقال أبو الريش: "سجلنا حالات في قطاع غزة في اليوم الـ14 للحجر ولم تظهر عليها أي أعراض للمرض، لذلك قررنا تمديد فترة الحجر حفاظًا على سلامة المحجورين والتأكد من خلوهم من المرض".

وأضاف أن مديد فترة الحجر في قطاع غزة جاءت من باب الحرص على كافة سكّان القطاع، لافتًا أنه لم يتم تسجيّل أي حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة.

وتابع أبو الريش: "أوصينا بشراء الأدوية التي يحتاجها المرضى والغير موجودة في وزارة الصحة".