عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم والاصابات اقتربت من المليون

نشرت وزارة الصحة العالمية احصائيات وأرقام حول عدد وفيات واصابات فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) حول العالم الذي أصيب بالوباء العالمي.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية حتى اعداد الخبر، فإن مؤشر عدد الوفيات حول العالم منذ انتشار فيروس كورونا بلغ 48,276 حالة، اما عدد الاصابات فقد اقترب من المليون.

وفي تفاصيل عدد الوفيات والاصابات منذ 24 ساعة حتى الآن فقد أوضح مؤشر عدد الوفيات في موقع منظمة الصحة العالمية أن اسبانيا سجلت اعلى عدد وفيات برصيد 616 حالة ليصبح اجمالي عدد الوفيات فيها 10,003 حالة.

كما أن مؤشر عدد الاصابات خلال الـ24 ساعة الماضية أوضح بان اسبانيا هي الأعلى حيث بلغ عدد الاصابات فيها اليوم 6,120 ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 110,238 حالة في اسبانيا.

فيما تسجل ايطاليا المرتبة الأولى في عدد الوفيات حول العالم من ذ تفشي فيروس كورونا، حيث بلغ اجمالي عدد الوفيات فيها حتى الآن نحو 13,155 حالة، وعدد الاصابات 110,574 حالة.

بينما سجلت أمريكا أعلى عدد اصابات في العالم حتى الآن حيث بلغ اجمالي اصاباتها أكثر من 215,344 حالة وعدد الوفيات فيها 5,112 حالة.