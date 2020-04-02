ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جميعهم من العاملين في المدن المحتلة والمخالطين لهم

21 اصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد لـ 155 اصابة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:09 - 02 ابريل 2020
فيروس كورونا في فلسطين فيروس كورونا في فلسطين
جوال
مشاركة


أعلن الدكتور كمال الشخرة من وزارة الصحة تسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 155 إصابة.

وواضح أن الإصابات الجديدة هي 9 مواطنين في القدس، و12 آخرين في رام الله، وحالة في الخليل، مشيراً إلى أنَّ الحالات هي ناتجة عن عمال ومخالطين.

وقال انه تم اخذ 2000 عينة عشوائية حتى صباح اليوم وسوف نستمر لاخذ 3000 عينة وهي في المختبرات للفحص ومنها 950 عينة من جنين وطولكرم وبيت لحم والخليل وقلقيلية وكلها سلبية حتى اللحظة.

وسيتم ظهور نتائج 300 فحص خلال الساعات المقبلة

وقال نمر ان القدس تصدر عدد الحالات المصابة بعدد 59 حالة، نابلس 2، وغزة 12 .

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات