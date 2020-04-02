ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مختص في التعليم: نسبة الحذف من منهاج الثانوية العامة مريح ومقبول وهناك نصيحة للطلبة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:20 - 02 ابريل 2020
امتحانات الثانوية العامة 2020 امتحانات الثانوية العامة 2020
جوال
مشاركة

عقب مسؤول الشؤون التعليمية في اذاعة القدس أ. محمد الحطاب على نشر المادة المطلوبة في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، مشيراً إلى أن نسبة الحذف مريحة ومقبولة لطلبة الثانوية العامة.

وأوضح الحطاب في تصريحٍ لفلسطين اليوم أن نسبة الحذف من منهاح التوجيهي تقدر بنسبة ٢٥%.
ونصح الحطاب طلبة التوجيهي تنظيم أوقاتهم من الآن فصاعداً، والدراسة بشكل منتظم، للحصول على معدلات مرتفعة.

وقال الحطاب في همس لطلبة الثانوية العامة: أبنائي طلبة توجيهي، بعد زوال الكرب بإذن الله وفي شهر ٩ لن يسألك أحد ماذا فعلت في الكورونا، الكل سيسأل كم معدلك؟، ما جامعتك؟ اي كلية اخترت؟ لذلك مطلوب منكم الاهتمام والدراسة وتنظيم الأوقات، أعانكم الله.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن تاريخ انطلاق امتحانات الثانوية العامة يبقى في موعده المقرر سلفاً، 31 أيار 2020، إلا إذا اقتضت الضرورة تغيير هذا الموعد.

وأوضحت الوزارة "لن يتم تضمين الامتحانات أسئلة عن مواضيع لم يتم تغطيتها في إطار التعليم الوجاهي".

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنها تنسق خططها فيما يتعلق بالثانوية العامة، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "لكي نكفل لخريجي الثانوية لهذا العام فرصة الالتحاق السلس بمؤسسات التعليم العالي دونما تأخير".

ولفتت وزارة التربية والتعليم في بيانها "نبذل كل جهد مستطاع من أجل استحداث منصة تفاعلية ضمن برنامج ثانوية أون لاين"، الذي أطلق في السابع عشر من آذار 2020، وذلك "لتقديم الدعم الأكاديمي لطلبة الثانوية العامة في المباحث المختلفة".

اليكم الملغي والمطلوب في امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في فلسطين:

91565739_10219412870367136_7985760713542991872_o
 

92387034_10219412874127230_9165032632784781312_o
92010956_10219412873407212_288708487616135168_o
91785871_10219412874967251_381772783878668288_o
91743045_10219412872927200_182109748676526080_o
91726393_10219412871087154_2948777760631291904_o
91701119_10219412872567191_8039797002764025856_o
91597263_10219412870727145_3839436226998304768_o
91579098_10219412871327160_3608002193426219008_o
91565739_10219412870367136_7985760713542991872_o

91495773_10219412874487239_8606428657986043904_o
91487361_10219412873767221_3015076898741944320_o
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات