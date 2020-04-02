مختص في التعليم: نسبة الحذف من منهاج الثانوية العامة مريح ومقبول وهناك نصيحة للطلبة

عقب مسؤول الشؤون التعليمية في اذاعة القدس أ. محمد الحطاب على نشر المادة المطلوبة في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، مشيراً إلى أن نسبة الحذف مريحة ومقبولة لطلبة الثانوية العامة.

وأوضح الحطاب في تصريحٍ لفلسطين اليوم أن نسبة الحذف من منهاح التوجيهي تقدر بنسبة ٢٥%.

ونصح الحطاب طلبة التوجيهي تنظيم أوقاتهم من الآن فصاعداً، والدراسة بشكل منتظم، للحصول على معدلات مرتفعة.

وقال الحطاب في همس لطلبة الثانوية العامة: أبنائي طلبة توجيهي، بعد زوال الكرب بإذن الله وفي شهر ٩ لن يسألك أحد ماذا فعلت في الكورونا، الكل سيسأل كم معدلك؟، ما جامعتك؟ اي كلية اخترت؟ لذلك مطلوب منكم الاهتمام والدراسة وتنظيم الأوقات، أعانكم الله.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن تاريخ انطلاق امتحانات الثانوية العامة يبقى في موعده المقرر سلفاً، 31 أيار 2020، إلا إذا اقتضت الضرورة تغيير هذا الموعد.

وأوضحت الوزارة "لن يتم تضمين الامتحانات أسئلة عن مواضيع لم يتم تغطيتها في إطار التعليم الوجاهي".

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنها تنسق خططها فيما يتعلق بالثانوية العامة، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "لكي نكفل لخريجي الثانوية لهذا العام فرصة الالتحاق السلس بمؤسسات التعليم العالي دونما تأخير".

ولفتت وزارة التربية والتعليم في بيانها "نبذل كل جهد مستطاع من أجل استحداث منصة تفاعلية ضمن برنامج ثانوية أون لاين"، الذي أطلق في السابع عشر من آذار 2020، وذلك "لتقديم الدعم الأكاديمي لطلبة الثانوية العامة في المباحث المختلفة".

اليكم الملغي والمطلوب في امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في فلسطين:





























