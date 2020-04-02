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نتنياهو يعود للحجر الصحي المنزلي بعد مخالطته وزير الصحة الإسرائيلي المصاب بكورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:58 - 02 ابريل 2020
وزير الصحة ونتنياهو وزير الصحة ونتنياهو
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رجحت القناة العبرية الثانية إخضاع رئيس حكومة الاحتلال  إعادة بنيامين نتنياهو للحجر المنزلي، وذلك في اعقاب بعد الإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا.

وأوضحت القناة أن آخر لقاء بين نتنياهو وليتسمان كان قبل أسبوع، خلال مؤتمر صحفي مشترك، وهو ما يتطلب الحجر على نتنياهو خشية ان يكون قد أصيب بفيروس كورونا.

وأشارت القناة إلى أن ليتسمان التقى في الأيام الأخيرة مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم مسؤولين من وزارة الصحة، كما حضر جلسة انتخاب بيني غانتس رئيسا للكنيست.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدأ حجراً صحياً لمدة أسبوع، بعد ثبوت إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، الإثنين الماضي، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيدخل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع".

 

 

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