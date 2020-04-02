فريق شبابي ينجح في تشجيع الناس على البقاء في بيوتهم عبر توفير شبكات انترنت مجانية

نفذ فريق شبابي مبادرة فريدة من نوعها في مخيم البريج في المحافظة الوسطى تتمثل بإتاحة الوصول الى شبكات الانترنت بشكل مجاني للاجئين.

وأوضح محمد زياد الكرنز منسق فريق "البريج موحد" أن الهدف من توفير شبكات الانترنت بشكلٍ مجاني تشجيع الناس على البقاء في منازلهم والتخفيف عنهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الكرنز "ان المبادرة التي بدأت منذ ساعات صباح أمس ستستمر مدة 24 ساعة مع إمكانية تجديدها ليوم آخر"، منوهاً الى ان 20 شبكة انترنت تشارك في تقديم خدمة الانترنت المجانية تحت عنوان "نتك علينا خليك في البيت".

وأوضح أنَ عددا كبيرا من سكان المخيم لا يستطيعون الوصول الى الانترنت، وان توفر هذه الخدمة سيشجع الأطفال وسكان المخيم على البقاء في البيت ضمن الاحتياطات المتبعة للتقليل من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: يعتمد عدد كبير من سكان المخيم على بطاقات "الانترنت" التي تباع في الأسواق بشيكل واحد لمدة محددة والتي باتت تشكل عبئا على العائلات الفقيرة التي تحتاج على الأقل ثلاث بطاقات انترنت.

وأشار الى ان نشاطات فريقه في التصدي لفيروس كورونا شملت أيضا المشاركة في عمليات تنظيف وتعقيم شوارع ومرافق المخيم بالتعاون مع جهات أخرى.

يشار الى ان فريق "البريج موحد" الذي تشكل قبل نحو 5 أعوام يضم شبانا من مختلف الفصائل الرئيسية في مخيم البريج نفذ العديد من المبادرات مؤخراً لمساعدة السكان الذين يزيد عددهم على 45 ألف نسمة يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة ويعتمد غالبيتهم على المساعدات التي تقدمها "الاونروا" بشكل رئيسي.

ويقول الكرنز ان الفريق الذي لا يمتلك اي ميزانيات يعتمد في تمويل نشاطاته المتعددة على مساهمات المقتدرين او الجهات المشتركة في المبادرة مثل مبادرات الحلاقة المجانية والعشاء المجاني التي شهدت اقبالاً واسعاً من السكان.

وتابع: تشمل مبادراتنا أحياناً تكريم المتفوقين ومساندة الاسرى في سجون الاحتلال وتكريم الشخصيات الوطنية في المخيم ويتم خلالها جمع مساهمات نقدية متواضعة من أعضاء الفريق لتغطية النفقات.

ونوه الى ان أهم مشكلة يواجهها الفريق تكمن في توفير الميزانية اللازمة لتنفيذ النشاطات المختلفة والتقليل من الاعتماد على جمع تبرعات المؤسسات والأشخاص المقتدرين من المخيم.

بدوره يؤكد إبراهيم العكش امين سر اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج ان المبادرات الشبابية التي ينفذها فريق "البريج موحد" والفرق الأخرى تساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة السكان.

ولفت العكش في حديث لـ "الأيام" الى ان اللجنة الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تنظر بإيجابية وتدعم هذه المبادرات وتحاول اشراك كافة الفرق الشبابية في كل النشاطات المنفذة في المخيم.

وتابع: مبادرات الفرق الشبابية المختلفة والتي كان آخرها الانترنت المجاني تعكس روحاً وطنية وحدوية وتلاقي اهتمام ودعم سكان المخيم.

ويمكن من خلال تعميم على جميع المناطق الفلسطينية تلك المبادرة إيجاد حلٍ لتشجيع الناس للبقاء في بيوتهم، لمواجهة فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية.