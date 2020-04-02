انطلاق حملة دولية للضغطِ من أجل رفع الحصار عن غزة في ظل تفشي كورونا

يستعد مركز حكاية وطن فلسطين والحملة العالميّة للعودة إلى فلسطين بالشراكة مع مؤسسات دولية وعربية وحقوقية لإطلاق حملة دوليّة إنسانية للضغطِ من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة في ظل تفشي فيروس كورونا.

الحملة يشارك فيها ناشطون في أكثر من 70 بلدًا حول العالم وتضم عشرات المؤسسات المدنية والحقوقيّة والإعلاميّة وهيئاتٍ عربية وأوروبية، إضافة إلى مئات النشطاء المدافعين عن الحق الفلسطيني.

وستشهد الحملة تغريد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم: #الحصار_وباء ستنطلق الحملة يوم الخميس الموافق 2/ إبريل/ 2020 الساعة ١٢ ظهرًا والتي سوف تستمر لأيامٍ عدة، كما ستتضمن الحملة مشاركات واسعة من المواقع والصفحات والقنوات التلفزيونية المهتمة بالشأن الفلسطيني.