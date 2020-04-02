نتنياهو يتعرض لفضيحة تتعلق بمقطع فيديو عن تفشي فيروس كورونا في إيران!

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفضيحة مدوية امام أمام وزرائه، بعد أن عرض فيديو تبين فيما بعد أنه غير صحيح.

وقال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد "إن نتنياهو عرض أمام مجلس الوزراء فيديو قال لهم إنه يظهر إلقاء السلطات الإيرانية جثث ضحايا فيروس كورونا في مكبات النفايات"، قبل أنْ يتبين أن المقطع مأخوذ من فيلم وثائقي أنتج عام 2007، ولا علاقة له بإيران.

وذكر رافيد أن الغريب والمثير للدهشة، أن نتنياهو قال للوزراء إن من أطلعه على هذا الفيديو هو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، مشيراً إلى انه مقطع الفيديو لا يجب أن يدخل على نتنياهو ومستشار الامن القومي

ولفت رافيد إلى أن مكتب نتنياهو لم ينف الفضيحة، وادعى أن وزراء الدفاع، والطاقة، والبيئة، هم من طلبوا من نتنياهو إطلاعهم على الفيديو.

يشار إلى أن إيران سجّلت حتى فجر الخميس أكثر من 47 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 3036 حالة وفاة، فيما سجّلت إسرائيل 6092 إصابة و25 وفاة.

1 / פרסום ראשון במהדורה ב-@newsisrael13: "פייק ניוז" בישיבת הממשלה: במהלך הישיבה הלילית ביום שני בה אושרו תקנות החירום החדשות סיפר ראש הממשלה נתניהו לשרים על סרטון שהוצג לו ושלדבריו ממחיש כיצד המשטר האיראני מנסה להסתיר את היקף הקורבנות האמיתי ממגיפת הקורונה — Barak Ravid (@BarakRavid) April 1, 2020

2 / לפי שני שרים שהשתתפו בישיבה נתניהו טען כי לפי הסרטון שהוצג לו המשטר האיראני מעמיס גופות של אזרחים שמתו מקורונה על משאיות ושופך אותן במזבלות. נתניהו אמר לשרים כי מי שהציג לו את הסרטון הוא לא אחר מאשר היועץ לביטחון לאומי מאיר בן-שבת — Barak Ravid (@BarakRavid) April 1, 2020