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نتنياهو يتعرض لفضيحة تتعلق بمقطع فيديو عن تفشي فيروس كورونا في إيران!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:24 - 02 ابريل 2020
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفضيحة مدوية امام أمام وزرائه، بعد أن عرض فيديو تبين فيما بعد أنه غير صحيح.

وقال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد "إن نتنياهو عرض أمام مجلس الوزراء فيديو قال لهم إنه يظهر إلقاء السلطات الإيرانية جثث ضحايا فيروس كورونا في مكبات النفايات"، قبل أنْ يتبين أن المقطع مأخوذ من فيلم وثائقي أنتج عام 2007، ولا علاقة له بإيران.

وذكر رافيد أن الغريب والمثير للدهشة، أن نتنياهو قال للوزراء إن من أطلعه على هذا الفيديو هو مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، مشيراً إلى انه مقطع الفيديو لا يجب أن يدخل على نتنياهو ومستشار الامن القومي

ولفت رافيد إلى أن مكتب نتنياهو لم ينف الفضيحة، وادعى أن وزراء الدفاع، والطاقة، والبيئة، هم من طلبوا من نتنياهو إطلاعهم على الفيديو.

يشار إلى أن إيران سجّلت حتى فجر الخميس أكثر من 47 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها 3036 حالة وفاة، فيما سجّلت إسرائيل 6092 إصابة و25 وفاة.

 

 

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